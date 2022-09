Casal de ciclistas é atropelado por carro em São Gabriel

Um acidente em São Gabriel, na Região Central do Rio Grande do Sul, deixou dois ciclistas feridos com gravidade na manhã desta sexta-feira (16). Segundo o Corpo de Bombeiros, o casal Adriano Pinto de Freitas, de 46 anos, e Simone Elisabete Almeida, de 42, foram atingidos em cheio por um carro descontrolado na Rua Bento Pereira, no centro da cidade.

Nas imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial é possível notar o momento que os dois são atingidos. Ao desviar de uma caminhonete que ingressa na via, o carro bate com a lateral do veículo nas duas bicicletas e arremessa Adriano e Simone na calçada da via.

Ambos foram levados ao pronto atendimento da Santa Casa de Caridade de São Gabriel. Eles tiveram fraturas graves nos braços e nas pernas, e devem passar por cirurgia nas próximas horas.

O motorista do carro não prestou socorro e deixou o local do acidente antes da chegada do resgate. A Polícia Civil de São Gabriel tenta identificar o autor do atropelamento.

Casal de ciclistas é atropelado por carro desgovernado em São Gabriel — Foto: Reprodução

Fonte:G1