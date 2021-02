Casal de namorados gaúcho desaparece durante viagem em Florianópolis

Segundo Marcelo dos Santos, que é tio de Bruna, o casal estava há cerca de uma semana em um camping no Campeche, no Sul da Ilha. Eles teriam desaparecido no caminho para a praia de Canasvieiras durante a tarde de sábado. Por volta das 12h30, a jovem avisou aos familiares que estava aproveitando a cidade e que iria encontrar a mãe e irmã do namorado mais tarde.