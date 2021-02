Projeto Cartas de Afeto é realizado com apenadas de Alegrete

Compartilhe















Projeto de escrita literária é realizado com mulheres em situação de privação da liberdade em Alegrete

Este mês de fevereiro teve início de uma forma diferente para mulheres que cumprem pena no Presídio Estadual de Alegrete.

O projeto “Cartas de Afeto – Caminhos para a liberdade” está envolvendo de forma literária as que participam deste trabalho. O projeto, inscrito pela acadêmica de Letras da Unipampa Merlen Alves, no edital da Lei Aldir Blanc municipal, objetiva a troca de cartas/exercícios com as 12 mulheres que estão em situação de privação da liberdade aqui em Alegrete.

Nessa troca de cartas estão previstos exercícios de escrita criativa que, posteriormente serão compilados num livro. O projeto é co-realizado pelo Coletivo Multicultural, Presídio Estadual de Alegrete e Susepe.

A Assistente Social Flávia Fonseca de Abreu, que também faz parte do projeto, relata: “A população precisa saber o funcionamento de uma unidade prisional, sua finalidade, entender que não é um deposito de lixo. Projetos de cunho educacional e de geração de renda…esses precisam ser realizados, essas pessoas precisam sair reflexivas e sabendo fazer alguma coisa.”

Integram o projeto:

Oficineiras: Merlen Alves e Ana Lúcia Vargas

Assessoramento psicológico: Anne Carolyne Ferreira e Lidiane Oliveira

Serviço Social e coordenação: Flávia Fonseca de Abreu e Giselda Soares.

Assistência Jurídica: Maira Marques

Produção Executiva: Paulo Amaral.

O projeto será desenvolvido por um período de 3 meses.