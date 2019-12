Casal discute durante um baile e mulher leva uma surra do companheiro

Homem agride violentamente companheira, em Alegrete

Na madrugada, do dia 29, o casal foi a um baile em um Piquete no bairro Capão do Angico. Depois de algumas horas dançando, se divertindo e ingerindo bebida alcoólica, por volta das 4h a mulher de 33 anos decidiu que iria para casa. Isso incomodou o companheiro de 30 anos. Ele teria alegado que o motivo seria por ela não gostar dos amigos que estavam no local.

A partir deste momento o acusado passou a agredir a companheira com tapas e socos. Momento em que ele entrou no carro e deu a entender que iria deixá-la, mas como o veículo era de uma amiga da vítima que havia emprestado, ela conseguiu entrar.

Durante um longo trajeto o homem permaneceu agredindo a companheira com puxões de cabelo, socos e tapas. Na Avenida Eurípedes Brasil Milano perto da RGE ele desceu e a tirou do carro pelos cabelos a arrastando, no asfalto, por um bom percurso, a deixando com lesões na cabeça. Depois ele fugiu com as chaves do carro a abandonando no local. Uma amiga disse que ele passou na casa da companheira e depois teria ido para a residência da mãe. A Mulher foi à Delegacia e solicitou medidas protetivas, além do desejo de representar contra o autor.