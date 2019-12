Saúde fecha o ano com mais de 700 focos de larvas do mosquito que transmite a dengue

O setor de controle de vetores da Secretaria da Saúde encerrou o ano com um número preocupante de focos de larvas de aedes aegpyti em Alegrete. Atualmente são 754 focos.

A informação é do diretor de Vigilância em Saúde Ambiental, Jorge Galarça, que diz que neste mês de dezembro houve um aumento significativo devido ao forte calor que faz no Município.

Já enviamos ou números para a o Ministério da Saúde e aqui contamos com 20 agentes e a parceria da 10ª CRS.

Como calor será intenso neste mês de janeiro a equipe solicita para que cuidem para evitar água parada em potes latas ou outros recepientes. E quem juntar água da chuva que cubra as vasilhas, porque com as altas temperaturas a tendência é o aumento de todos os tipos de mosquitos, inclusive os que transmitem a dengue, a chigungunha e febre amarela.

Galarça mais uma vez lembra que as pessoas devem deixar os agentes fazerem o trabalho deles, quando vão nas casas, apartamentos ou empresas, porque só assim se poderá evitar novos focos em Alegrete.

Vera Soares Pedroso