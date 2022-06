Casal e criança de uma mesma família são mortos a tiros em Caxias do Sul

Três pessoas foram mortas a tiros na noite desta quinta-feira (16), em Caxias do Sul, na Serra. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas eram de uma mesma família: um casal e uma menina de 9 anos.

Conforme a polícia, os três chegavam em casa, no bairro Esplanada, quando foram surpreendidos por homens em um carro. Eles teriam atirado contra a família e fugiram.

A mulher, de 33 anos, morreu no local. O homem, de 48, e a criança, foram socorridas e levadas ao hospital, mas não resistiram.

A polícia investiga uma possível relação com o tráfico de drogas. A equipe de criminalística do Instituto-Geral de Perícias esteve no local para os primeiros exames periciais, como o levantamento dos projéteis usados e outras observações que ajudam a determinar a dinâmica do crime.

Fonte: G1