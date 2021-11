Casal é preso, com ecstasy e maconha, em Santana do Livramento

A Polícia Rodoviária Federal prendeu duas pessoas transportando cerca de 15 quilos de maconha e 300 comprimidos de ecstasy em um veículo na tarde deste domingo (28), na BR 158 em Santana do Livramento.

Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um Sandero com placas de Pelotas que transitava pela BR 158 e, ao vistoriarem o veículo, encontraram cerca de 15 quilos de maconha e 300 comprimidos de ecstasy nas bagagens dos ocupantes.

Os ocupantes do veículo, uma mulher, 35 anos, nascida em Pelotas, e um homem de 18 anos, natural de Caxias do Sul, disseram aos policiais que pegaram as drogas em Santa Catarina e entregariam em Santana do Livramento.

Eles foram presos e encaminhados à polícia judiciária local. A maconha, suficiente para produzir 30 mil cigarros, o ecstasy e o veículo foram apreendidos.