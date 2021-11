Brasileiro vindo da África do Sul testa positivo para Covid; autoridades não sabem se é variante Omicron

O paciente, que é vacinado, está em isolamento e cumpre quarentena em casa.

Os órgãos de saúde estadual e municipal estão monitoramento o caso. Ministro Queiroga disse, neste domingo(28), que ‘cuidados com essa variante são os mesmos’ já recomendados para outras cepas.

Um passageiro brasileiro com passagem pela África do Sul e que desembarcou em Guarulhos, na Grande São Paulo, testou positivo para a Covid-19. A confirmação foi da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Até o momento, não há confirmação se o caso é da variante ômicron. O homem, de 29 anos, é vacinado e está em isolamento, em casa, com sintomas leves – segundo a agência. Segundo informações do G1, ele é morador de Guarulhos.

“A Agência fiscaliza e exige, por força de portaria interministerial, que o viajante apresente exame PCR negativo para Covid-19 realizado em, no máximo, 72 horas antes do voo internacional (na origem do voo)”, diz a nota da Anvisa.

Em nota, o Ministério da Saúde ressaltou que “não foi identificado nenhum caso confirmado da variante B1.1.529 [a ômicron] no Brasil” e informou que o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) do estado de São Paulo também realiza o rastreamento e monitoramento dos outros passageiros e tripulantes do voo.

Em vídeo publicado neste domingo em seu perfil no Instagram, o ministro Marcelo Queiroga reafirmou que é uma “variante de preocupação, mas não é uma variante de desespero”, como já havia falado no sábado (27). “Gostaria de tranquilizar todos os brasileiros porque os cuidados com essa variante são os mesmos cuidados com as outras variantes. A principal arma para enfrentar essas situações é nossa campanha de imunização.”

A partir desta segunda (29), o Brasil vai fechar as fronteiras aéreas para passageiros vindos de seis países do Sul da África.

Com informações: G1