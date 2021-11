Covid-19: RS registra 21 mortes em 24 horas

O Rio Grande do Sul registrou 21 mortes por covid-19 em 24 horas, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) no sábado (27). Com a atualização, o número total de óbitos pela doença no território gaúcho chegou a 36.075.

Conforme a lista divulgada pela pasta, as novas mortes incluem pessoas com idades entre 33 e 92 anos, moradoras de cidades como Alpestre, Arroio dos Ratos, Canoas, Farroupilha, Guaíba, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Porto Xavier, Rio Grande e São Leopoldo.

Desses 21 óbitos, 14 se referem a homens e sete, a mulheres. As mortes ocorreram entre 23 de outubro e 26 de novembro, e foram registradas agora no sistema. Esse dado de óbitos, atualizado diariamente pela SES, é o chamado “número de mortes por data de confirmação”.

Na mesma atualização deste sábado, a SES informou o registro de 939 novos casos confirmados de covid-19 no Estado. Com isso, o Rio Grande do Sul chega a 1.489.564 registros positivos da doença.

Segundo dados do Painel Coronavírus RS, o número de pessoas recuperadas é de 1.448.769 — o que representa 97%.

Com informações GaúchaZH