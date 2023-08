Casal se separa e homem deixa só a cama para a ex-mulher

Uma guarnição da Brigada Militar foi acionada no bairro Novo Lar devido a denúncia de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com a vítima de 19 anos. Ela relatou que, ao retornar do trabalho, encontrou sua residência praticamente vazia, com exceção da cama. Segundo a jovem, seu parceiro de 24 anos, com quem mantinha um relacionamento há cerca de um ano, havia retirado todos os pertences do imóvel, alegando que o contrato da casa está n nome dele, portanto, ele é o dono.

A vítima explicou que tinha adquirido o imóvel juntamente com seu parceiro e que, após o término do relacionamento, ele afirmou que a propriedade lhe pertencia e que ela não tinha nenhum direito. Apesar da situação delicada, a vítima não expressou o desejo de tomar medidas legais contra, o agora, ex-companheiro nem solicitou medidas de proteção.

Após ouvir os relatos das partes envolvidas, a guarnição da Brigada Militar os encaminhou para a Delegacia de Polícia. Após o registro dos fatos, ambas as partes foram liberadas. O fato ocorreu na noite do dia 18.