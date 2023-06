Poluição plástica é o tema Da Semana do Meio Ambiente

A Secretaria de Meio Ambiente promove, em Alegrete, a Semana do Meio Ambiente de 2023 com a temática “Soluções Para a Poluição Plástica”.

O evento acontecerá entre os dias 05 e 10 de junho. Com a temática “Soluções Para a Poluição Plástica”, a iniciativa busca chamar a atenção para a problemática do plástico e incentivar ações que contribuam para a redução desse tipo de poluição.

A semana será marcada por uma série de atividades voltadas para a conscientização, educação e engajamento da população em relação à questão ambiental. Confira abaixo o cronograma completo:

05/06 – Segunda-feira

A abertura da Semana do Meio Ambiente será marcada por uma Blitz de Conscientização ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Das 09h30 às 11h30, uma equipe da Secretaria estará na Praça Getúlio Vargas, em frente ao Palácio Ruy Ramos, para conscientizar os cidadãos sobre a importância de preservar o meio ambiente.

06/06 – Terça-feira

No segundo dia da semana, acontecerá a Reunião Aberta do Conselho Municipal de Meio Ambiente. O evento terá início às 09h e será realizado no Salão Azul do Centro Administrativo Municipal. Durante a reunião, será realizada a entrega da premiação aos vencedores do concurso de redação da Semana da Água 2023.

No período da tarde, às 14h, será promovida uma caminhada ecológica com o objetivo de recolher materiais plásticos no entorno das trilhas do Porto dos Aguateiros. Essa ação visa sensibilizar os participantes para a problemática da poluição plástica e a importância da conservação ambiental.

07/06 – Quarta-feira

Neste dia, a Secretaria de Meio Ambiente realizará, em parceria com a empresa Natussomos, a Coleta de Resíduos Eletroeletrônicos. Das 08h às 16h, os cidadãos poderão descartar corretamente seus aparelhos eletrônicos que não estão mais em uso. O ponto de coleta será na Av. Freitas Valle.

Também será oferecida uma palestra para professores da rede municipal, com o tema “Separação de Resíduos – trabalho de forma continuada”. A atividade ocorrerá no Salão Azul, das 10h às 12h, com o intuito de capacitar os professores para disseminarem informações sobre a correta separação de resíduos nas escolas.

No período da tarde, às 14h, será realizada uma atividade com os usuários do Centro de Convivência e Fortalecimento de vínculos. A atividade abordará a compostagem e a importância da separação de resíduos, visando promover a conscientização ambiental e estimular práticas sustentáveis.

10/06 – Sábado

No último dia da Semana do Meio Ambiente, ocorrerá o 1° Plogging de Alegrete em parceria com a LS Assessoria Esportiva. A ação terá início às 8h, com largada e chegada na Pista de Eventos Avenida Tiarajú. O Plogging é uma atividade que combina a prática de corrida com a coleta de lixo, incentivando a conscientização ambiental e o cuidado com a cidade.

A Semana do Meio Ambiente de 2023 em Alegrete tem como objetivo promover a conscientização e o engajamento da população em relação à poluição plástica. Com uma programação diversificada, a Secretaria de Meio Ambiente busca estimular a adoção de soluções sustentáveis e a conservação do meio ambiente no município.