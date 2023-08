PDT empossa diretoria e executiva do Partido em Alegrete

O Partido Democrático Trabalhista – PDT, reuniu-se em ato festivo com salão Quintana, no último sábado para os atos de posse de seu novo Diretório e Executiva Municipal que terá a frente o advogado Sivens Henrique Gomes Carvalho em que prestigiaram o ato o Deputado Federal Afonso Motta, o prefeito de Gustavo Medeiros e o presidente da Câmara de Manoel Viana Alemão da Oficina, representantes do Diretório Estadual Dr. Lieverson Perin e Miriam Fonseca, bem como do presidente da Câmara e Alegrete Luciano Belmonte e representações do Pc do B, PT e PP.

Na oportunidade o Deputado Afonso Motta reafirmou seu compromisso de trabalho em prol de Alegrete, em especial, de fortalecimento da infraestrutura dos bairros e da área da saúde da Santa Casa de Caridade. Ele reiteirou que será no ano que vem o condutor do processo eleitoral no Município.

Sivens Carvalho enfatizou que o estar presidente hoje é resultado de um histórico de trabalho em Alegrete e da providência divin. Entende que o trabalhismo cujos princípios se baliza no solidarismo e liberdade só se concretiza a partir da educação forte e integral através da ação direta, por isto responsabilidade institucional do município, terá sim o papel de protagonista no processo eleitoral, pois, um partido que repete uma bancada de quatro vereadores e possui um deputado federal responsável pela visível melhoria da infraestrutura da cidade, das escolas e da saúde, entre outras participações, deve sim buscar ser Executivo para fazer um município melhor e maior transformando-o a partir da educação e profissionalização.

Compõem ainda a Executiva Municipal do PDT Alegrete o Dr. Willian Soares de Lima, vice-presidente; Ver. Éder Fioravante, 2º vice; Verª Dileusa Alves, 3ª vice; Secretaria-Geral Profª Mirza Nunes; secretário adjunto Ver. Moises Fontoura, 2º secretário Júlio Rocha; Tesoureira Fernanda Motta; 2º tesoureiro, Zezinho Andrade; 3º tesoureiro, Jeverson Machado. Vogais: ex-vereador Rudi Pinto e Vereadora Firmina Fuca Soares; Departamento Jurídico, Dr. Jeferson Bruning e representante da AMT, Mariangela Mendonça.

Ainda no sábado na sede do PDT, Avenida Dr. Lauro Dornelles, esteve em visita de passagem o ex-deputado estadual João Luiz Vargas, numa peregrinação pelo rio Grande em divulgação do trabalho de revitalização do trabalhismo através da Fundação Leonel Brizola e Alberto Pasqualini.