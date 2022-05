Casal, separado há 9 anos, se encontra no abrigo do IEEOA e se desentende por causa de um beijo

A vítima acionou a Brigada Militar pois está no Ginásio do IEEOA, em razão da casa ter sido atingida pela enchente. O relato da mulher foi de que há 22 anos reside com o acusado, porém, há cerca de nove anos estão separados, contudo, permanecem no mesmo ambiente.

Tentativa de homicídio não é reconhecida e réu tem crimes prescritos

Pouco antes da enchente, a mulher havia se mudado para uma peça nos fundos da residência com a filha. Com a suba das águas e a casa ter sido atingida, eles foram acolhidos no ginásio e, em determinado momento, o homem pediu um beijo e como ela se negou, ele passou a ofendê-la.

Com palavras muito ofensivas e agressões psicológicas, o acusado atacou a mulher que acionou a BM. Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foi feito registro e posteriormente liberados.