Cássio Sobrosa é reeleito presidente do Centro Empresarial de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na última terça-feira (5), ocorreu mais uma eleição do Centro Empresarial de Alegrete. O processo eleitoral, começou às 8h e estendeu-se até às 18h30min, e contou com mais de 30 eleitores que exerceram seu direito ao voto.

Cássio Sobrosa, foi reeleito para mais um mandato de dois anos ( 2024-2025) como presidente do Centro Empresarial de Alegrete. O empresário já estava no comando da entidade no biênio 2022 e 2023 e concorreu em chapa única.

Compõe a chapa com o presidente os seguintes vices: Briner Martins, Luciano Pacheco, Antônio Saldanha, Fernando Ferreira, Fábio Mion, Alberto Sobrosa, Flávio Garcia, Lúcio do Prado, Marcelo Lopes, Paulo Roberto Cortelini, Marisabel Peccin, Adeline Rosso, Éverton Ricardo, Jean Pinto, Antônio Marcos, Raúl Kuhn, Victor Radaelli e Thier Witt.

No dia 15/01/2024, haverá uma cerimônia interna que de maneira oficial, irá empossar o presidente, Cássio para o seu novo mandato. Márcio Daniel, diretor do Centro Empresarial, ressaltou que esse tipo de didática é de suma importância para o transcorrer das atividades da empresa, ” ficamos felizes com o bom andamento da eleição, agora vamos trabalhar para por tudo em prática e ofertar o melhor para população alegretense”, disse o gestor.