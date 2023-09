Uma cena comovente em meio ao desfile deste 20 de setembro

O desfile de 20 de setembro em Alegrete foi marcado por emocionantes homenagens, entre elas, um momento especial para homenagear um gauchinho muito especial: Gabriel, um valente que, ao lado de sua família, travou uma árdua batalha contra o câncer desde tenra idade. Filho de Cinthia Neumam e Everton Josende, e irmão de Alice, ele permanece no coração e na memória daqueles que o amaram profundamente.

A homenagem, permeada de significado e emoção, contou com a participação do pai e da irmã, que desfilaram lado a lado com o cavalo que Gabriel montou no desfile do ano anterior. Encilhado, guiado por um cabresto carregado de simbolismo, o cavalo representou não apenas a presença de Gabriel, mas também seu espírito resiliente e a paixão que ele nutria pelo tradicionalismo gaúcho.

Gabriel, que partiu deste mundo aos oito anos de idade em 1º de junho, sempre foi um exemplo de coragem e determinação para todos que tiveram a honra de conhecê-lo.

A Campeada Internacional de Alegrete, em fevereiro, um evento de grande relevância para os amantes da tradição gaúcha, também foi o cenário perfeito para prestar uma homenagem a Gabriel. Ele sempre acompanhava a irmã, Alice, que brilhou nas provas de rédeas e tonel, conquistando os títulos de campeã juvenil e vice-campeã mirim. Em 2022, ela já havia se consagrado campeã, seguindo os passos de seu pai, que também coleciona títulos e sempre incentivou o amor pela cultura gaúcha em sua família.