Castra móvel vai auxiliar no controle da natalidade de cães e gatos em Alegrete

O anuncio de que uma empresa que venceu o licitação para realizar castrações em cães e gatos, em Alegrete a famílias de baixa renda renova esperança nesta luta de controle de natalidade desses animais domésticos na cidade. A atividade será realizada com o castra móvel, serviço da Secretaria da Saúde, previsto para o final deste mês de janeiro. Essa será uma ação da Secretaria da Saúde, por meio do Canil Muncipal e a previsão é de castrar cerca de 700 animais

Quem agendar os serviços, quando este estiver em atividade terá que levar o animal até onde vai estar a unidade do castra móvel. Os proprietários, também, deverão providenciar a medicação do seu animal depois do procedimento feito pelos profissionais que vão atuar nesse serviço. Para evitar que fiquem nas ruas ou abandonados os que forem castrados receberem microchips para auxiliar na identificação.