Numa fração de segundos, uma tragédia se abateu sobre a vida desse trabalhador

Ana Carolina Fumagalli, irmã de Felipe Fumagalli Lahutte, entrou em contato com o radialista Gerson Brandolt, da Rádio Nativa, e com o PAT para fazer um apelo a quem puder auxiliar o irmão que está enfrentando um quadro muito grave e delicado em relação à saúde.

No último dia 28 de novembro, a vida de Felipe, um homem de 36 anos, casado, pai e avô, tomou um rumo inesperado. Após passar 27 dias fora de casa trabalhando, ele pediu ao patrão para ser levado de volta ao convívio da família. Infelizmente, essa volta para casa transformou-se em um trágico acidente que agora mobiliza amigos, familiares e conhecidos em uma campanha para custear o tratamento necessário.

O acidente ocorreu no trajeto entre a Mata e o trevo São Vicente. Como resultado, Felipe, encontra-se atualmente na UTI com diversas lesões no corpo e na cabeça, sendo a mais grave uma fratura na altura da C6 e C7, tornando-o tetraplégico.

A família de Felipe está mobilizando esforços para arcar com os custos do tratamento de recuperação, visto que o acidente o deixou dependente de terceiros para realizar as tarefas mais básicas. Amigos, familiares e conhecidos estão se unindo em uma ação conjunta, que inclui rifas e doações, na esperança de proporcionar ao Felipe uma qualidade de vida minimamente digna.

O cenário é ainda mais delicado devido a falta de assistência e solidariedade por parte do patrão, segundo relato dos familiares. Eles dizem que até o momento, não teria ocorrido nenhum tipo de auxílio após o ocorrido.

A família de Felipe faz um apelo emocionado à comunidade, pedindo a todos que possam contribuir, seja com doações ou apoio moral, diante da situação difícil que enfrentam. Felipe, descrito como uma pessoa trabalhadora e de boa índole, agora enfrenta um futuro incerto, dependendo da solidariedade daqueles que se sensibilizam com a sua história. Para ajudar, a chave Pix é 42 99163-9351 em nome de Ana Carolina Fumagalli.