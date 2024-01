Balneário em Alegrete segue com condição imprópria para banho

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou o quarto boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2023/2024. Dos 91 pontos analisados no estado, 84 estão próprios para banho e sete apresentam condição imprópria.

Dentre os setes estão o Balneário Caverá em Alegrete, que permaneceu na lista que continha 11 locais impróprios na semana passada. Saíram da lista um ponto em Pelotas e os pontos de Tapes, São Jerônimo, Candelária e General Câmara. Entrou para a relação, pela primeira vez nesta temporada, a Lagoa do Horácio, em Osório.

No município de Alegrete, o Balneário Caverá havia apresentado uma amostra na semana anterior de 500 E. Coli, já nesta teve uma redução para 110 E. coli. Em Manoel Viana, embora sem temporada de praia em virtude da cheia do Rio Ibicuí, o Balneário Rainha do Sol teve a amostra com E. coli 45, na semana passada registrou 520 E. coli.

Para a classificação das águas como própria ou imprópria, utilizam-se parâmetros de Escherichia coli (E.coli) definidos pelas resoluções Conama nº 274/2000 e nº 357/2005.

O resultado está condicionado a cinco semanas de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2.000 para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50.000 células.

Durante o verão, os avisos de local próprio ou impróprio para banho estarão em destaque em placas informativas fixadas nos pontos de coleta de água. As coletas em água salgada no Litoral Norte e respectivas análises são feitas pela Fepam, por meio da Gerência Regional do Litoral Norte Sema-Fepam (Gerlit) e da Divisão de Laboratórios (Dilab). O projeto é coordenado pelo Departamento de Qualidade Ambiental (DQA). Já os demais pontos são monitorados com apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).

Os banhistas precisam atentar para algumas recomendações, como entrar na água apenas em local com condição PRÓPRIA para banho. Evitar tomar banho, nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, em saídas de córregos ou rios que afluem nas praias, pois as águas podem estar contaminadas por esgotos domésticos. Não tome banho em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde.

Foto: reprodução (Flickr)