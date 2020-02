Castração maldosa resultou em sofrimento e na morte de um burro

É crueldade pura. Foi de forma muito fria que as pessoas fizeram essa maldade com o burrinho, provocaram muito sofrimento ao animal e ao dono – disse Pitiço Lopes que auxiliou na tentativa de salvá-lo.

No último domingo(23), o animal foi castrado sem autorização do proprietário e, quando ele identificou a crueldade, o burro estava perdendo muito sangue. O proprietário fez um apelo nas redes sociais e um veterinário foi até o local de forma voluntária e com a ajuda de um vizinho, do dono do animal, realizaram a sutura e o medicaram, mas não foi o suficiente e o burro, chamado Faísca, morreu algumas horas depois, na manhã de segunda-feira.

O morador das imediações que auxiliou, relatou para a reportagem que há mais de dez anos o dono do animal, ganhou o burro e, desde então ele ficava em um potreiro no bairro Restinga. “Todos os vizinhos, ajudavam a cuidar do burro, nunca ninguém se importou com o animal, ao contrário. O proprietário é uma pessoa muito humilde. Estão todos revoltados com o que aconteceu. Já recebemos denúncias e, acredito que é possível identificar os autores desta maldade através das imagens das câmeras.” – completou.

Devido ao fato de ser feriado, ele também argumentou que até a próxima quarta-feira o forte odor e mau cheiro seria muito forte e estava tentando um meio para retirada do animal. A reportagem falou com o Prefeito Márcio Amaral e secretário Jetter Danzer de Souza que, mesmo com o feriado, providenciaram a retirada do burro.

Ficou o agradecimento dos moradores ao prefeito e ao secretário.