Catador encontra celular e encaminha para devolução ao dono

Um exemplo de honestidade vem das ruas. O catador Izidoro Silva Pinto encontrou um celular na esquina da Rua Venâncio Aires com General Sampaio no centro de Alegrete. Além dele, também viu o aparelho perdido a cadeirante, Rosélia Leães.

Ele disse: a senhora fica com ele e devolve ao dono? Ela, por sua vez veio até ao PAT pedindo que fizéssemos algo pelo nobre gesto do catador que disse que não ia ficar com o que não era dele.

Izidoro disse que o pai dele ensinou a não pegar e ficar com nada que não fosse dele e assim fez com este celular. – Eu não quis ficar para não me comprometer e esta senhora disse que ia ajudar a encontrar o dono para devolver o aparelho.

Catador encontra celular no centro

Rosélia ressalta a atitude de Izidoro que para ela é um exemplo de humildade e honestidade e que trabalha para ter seu alimento, sendo que, às vezes, não tem o que colocar no prato, segundo ela. – Como eu gostaria que ajudassem ele que, sem dúvida, é um trabalhador e merece, atesta.

Diz que pessoas assim merecem ser ajudadas, porque é um gesto nobre que presenciou e, também se empenhou em encontrar o dono do celular por acreditar que isso deveria ser um comportamento de todos os cidadãos e cidadãs, ressalta.

Vera Soares Pedroso