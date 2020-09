Caturra transforma, com arte, espaço do feirante em Alegrete

Compartilhe











Um espaço que, talvez, muitos nem conheçam em Alegrete é o Espaço do Feirante ao lado da Unipampa. Ali, duas vezes por semana, bem cedinho, produtores e familiares trazem frutas, legumes e verduras para vender.

Para humanizar e dar um toque de arte ao local, o artista alegretense, Caturra, resolveu mudar o visual do local. Ele disse que resolveu por conta própria fazer a arte na parede, porque não gosta de ver os produtores ali escondidos.

Tenho um amigo produtor e vendo esse painel atrás deles, senti que podia fazer uma arte que deixasse o local bonito. São desenhos que remetem a vida rural de pequenos produtores de Alegrete que, conforme Caturra tem um grande valor ao produzir alimentos para nossa comunidade.

E na última terça-feira, dia 22, o artista colocou a mão nas tintas e nos pincéis para fazer surgir as imagens que remetem a quem trabalha no campo.

E, assim, o espaço do Feirante se transforma num espaço que oferece produtos naturais fruto do trabalho da agricultura familiar, agora com este fundo de pura arte.