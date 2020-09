Cavalarianos mantêm a tradição e desfilam pelas ruas da cidade

Compartilhe









Na manhã deste domingo, 20 de Setembro, um grupo de cavalarianos realizou uma cavalgada em homenagem ao Dia do Gaúcho. A concentração iniciou cedo, na Avenida Tiaraju, fundos do Parque Doutor Lauro Dorneles e os cavalarianos seguiram em direção à Praça Getúlio Vargas por volta das 10h.

Cerca de 50 pessoas usando máscaras, entre crianças, homens e mulheres percorreram de forma coordenada às ruas que fazem parte do Desfile de 20 de Setembro. Na Praça Getúlio Vargas, um dos integrantes, Luciano da Rosa Neri fez uma homenagem a todas às vítimas acometidas da Covid-19. O trompetista sinalizou um minuto de silêncio, num momento de contemplação e oração. Simultâneamente houve o hasteamento da bandeira em meio mastro em mais um gesto de respeito, em memória daqueles que morreram recentemente ou como parte de um evento histórico trágico.

Luciano evidenciou que a tradição não pode morrer e que todos realizaram a cavalgada, como forma de representar o desfile, de forma ordeira e com as medidas de segurança, de acordo com o que determinam os decretos estadual e municipal. Ele ainda citou que nenhuma pessoa estava consumindo bebida alcoólica ou realizando baderna.

Depois do pronunciamento, eles seguiram em direção à Praça General Osório onde a cavalgada foi encerrada e cada um seguiu para sua casa. O que também chamou atenção foi que a maioria dos participantes eram jovens. Também houve a participação de crianças. Alguns pais acompanhavam o momento registrando ou aplaudindo. Na Praça nova, um grupo, pequeno, de pessoas aguardava a passagem dos cavalarianos. Eles estavam com as Bandeiras do Rio Grande do Sul e do Brasil. Uma Bandeira Preta fazia alusão às vítimas do novo coronavírus, que perderam a vida para o vírus e a Branca em homenagem aos profissionais na área da Saúde.

Todos os cavalarianos eram independentes e não representavam nenhuma entidade tradicionalista, destacou a mãe de um dos componentes.

No momento em que iniciou a concentração, a Brigada Militar realizou ações de patrulhamento na área. A Guarda Municipal também esteve nas imediações do local. Diante do Decreto vigente, a cavalgada foi realizada de forma irregular. Porém, de forma ordeira e sem aglomeração.

Não houve a presença de fiscais da Prefeitura no local. Segundo a Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, na última sexta-feira, aconteceu uma reunião com Ministério Público, órgãos de Segurança e Prefeitura onde ficou claro que não poderia ocorrer nenhuma cavalgada, devido aos Decretos Estadual e Municipal.

A Brigada Militar realizou registro de que recebeu denúncia da cavalgada na Avenida Tiaraju. Uma guarnição foi ao endereço e realizou o patrulhamento ostensivo para prevenir algum ilícito. Os cavalarianos percorreram o trajeto sem nenhuma anormalidade.