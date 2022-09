Cavalgada Solidária dos Amigos da Casa do Gaúcho; um exemplo de amor e solidariedade

Exemplo de solidariedade e amor à tradição em mais uma edição da Cavalgada Solidária dos Amigos da Casa do Gaúcho

Numa data em comemoração ao Dia da Independência também marcou com a Cavalgada Solidária dos Amigos da Casa do Gaúcho.



Em sua 12ª edição, o evento que está inserido no calendário dos festejos farroupilhas contou com a presença do Prefeito Municipal – Márcio Amaral, o Presidente dos Festejos Farroupilhas – Cléo Trindade Severo, do Coordenador da 4ª Região Tradicionalista – Marco Sandanha Jr., além da expressiva participação de peões e prendas de várias entidades tradicionalistas da cidade.



Na concentração, emoção e expectativa daqueles que após dois anos de espera, chegavam pouco a pouco com amigos e familiares, trazendo as doações dos alimentos que será destinado à casa Lar do Idoso.

A retomada do evento é uma grande alegria para o idealizador do projeto, o empresário Pedro Gollo, a esposa Sandra Gollo, os filhos e toda a equipe de colaboradores das duas lojas da Casa do Gaúcho.

A cavalgada foi uma verdadeira demonstração de amor à tradição e solidariedade.



Pedro Gollo agradece a todos pela presença e já deixa o convite para que no ano de 2023, possam contar com mais amigos na realização da 13ª edição do evento.

Aline Menezes