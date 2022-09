Manifestação patriótica pinta de verde e amarelo as ruas de Alegrete

Share on Email

As ruas de Alegrete estão muito movimentadas neste dia 7 de Setembro. Depois dos desfiles nesta manhã, com um contingente muito expressivo militar e também dos integrantes do agro, à tarde, mais uma manifestação relacionada ao bicentenário da Independência do Brasil.

A força do agro marcou o desfile cívico no 7 de Setembro

Munidos de bandeiras, carro de som, camisetas do Brasil, a carreata organizada pelos patriotas da cidade, percorreu as principais ruas do município.

A concentração ocorreu no Trevo do Arco, por volta das 15h30. À frente o carro de som, seguidos dos veículos e posteriormente tratores e caminhões. O manifesto encerrou na Praça Getúlio Vargas em frente ao Monumento ao Expedicionário, onde entoaram os Hinos Nacional e do RS.

Veja o trajeto realizado: Avenida Assis Brasil , Praça General Osório, Andradas, Vasco Alves, Praça Getúlio Vargas, Mariz e Barros, Avenida Eurípides Brasil Milano, Avenida Tiaraju até o trevo do Butecão do Moraes, retorno, Avenida Tiaraju, Avenida Eurípides Brasil Milano, Barão do Amazonas , Praça Getúlio Vargas.