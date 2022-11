Cavalo invade pista e provoca morte de motorista na BR 290; outros dois idosos ficaram feridos

Share on Email

O veículo colidiu com um cavalo e vitimou o condutor, natural de São Paulo. Dois passageiros ficaram feridos. O animal também foi a óbito com o choque.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam o caso. O acidente ocorreu por volta das 20h, no km 485 da rodovia, a cerca de 3km da cidade, na direção Rosário-Alegrete, região conhecida como Xanota.

Ao chegarem ao local, os Bombeiros encontraram as vítimas. O condutor estava inconsciente, dentro do veículo, um Toyota SW4, que havia saído da pista. José Mario de Faria, de 72 anos, foi retirado da camionete e imobilizado em uma maca, sendo levado pelo Samu para o Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora (HCNSA). A vítima, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Os outros dois homens, um de 75 e outro de 80, também paulistas, apresentavam sinais estáveis, algumas escoriações e referiam-se a dores leves. Ambos igualmente foram encaminhados ao hospital.

Os três amigos estariam retornando de viagem de turismo à Argentina, quando ocorreu a fatalidade. O proprietário do animal atingido não foi identificado.

Fonte: Gazeta de Rosário do Sul

Foto em destaque: PRF/Divulgação