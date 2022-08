Cavalos invadem pista, provocam acidente e um deles morre no local

Na madrugada desta segunda-feira(29), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada na Avenida Tiaraju, em decorrência de um acidente entre um caminhão e dois cavalos.

Segundo informações dos policiais militares, por volta das 04h45min, foi feito contato com o motorista do caminhão Ford Cargo, que relatou aos PMs que estava trafegando na Avenida Tiaraju, bairro Nossa Senhora da Conceição, Zona Leste de Alegrete.

Logo após uma curva, dois cavalos atravessaram a via repentinamente sem tempo de frear o veículo que colidiu em um dos cavalos.

Com o impacto, o animal morreu no local. Já o caminhão teve avarias consideráveis.

Ainda segundo informações, o dono do cavalo não foi identificado no momento do registro. Durante a manhã desta segunda-feira, a Guarda Municipal foi ao local e o animal foi enterrado com auxílio de uma retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura.