Final de agosto com muito frio em Alegrete

Estamos no final do mês de agosto, nos últimos dias do inverno ele mostra a força que tem.

Iniciamos a semana com muito frio e o termômetro junto a ponte Borges de Medeiros marcava 4ºC. um pouco antes das 8h. Houve formação de geada que não pode ser vísivel, porque já havia se dissipado com o vento.

Parque dos Patinhos

Para sair cedo foi preciso muito agasalho, porque sensação térmica estava ainda mais baixa.

A previsão é de que este frio mais intenso seja registrado ainda por mais uns dias, no início da manhã aqui no Município, enquanto o inverno estiver dominando a estação.

Mas daqui a poucas semanas, entra uma das mais lindas estações do ano a Primavera que é como um renascimento da natureza, fazendo florir todos os jardins e os campos espalhar o verde da esperança