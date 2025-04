CEDEDICA em plena atividade oferece cursos gratuitos à comunidade

Um espaço que teve salas restauradas e que oferece boas instalações é a antiga creche Santa Terezinha no bairro Promorar. No local, em salas no andar superior do prédio, realizam suas atividades o CEDEDICA- Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alegrete com a oferta de vários cursos a gratuitos à comunidade.

A assistente social, Vilma Siqueira, que integra o CEDEDICA informa que com muito trabalho equipes de parcerias e da Prefeitura, aos poucos, eles conseguiram arrumar as salas e promover os cursos. Ela explica que as máquinas e equipamentos musicais eles já tinham do Centro quando atendiam em sala da antiga viação férrea.

Atualmente o CEDEDICA oferece curso de corte e costura, artesanato e oficina musical. informações direto no local ou pelo fone (55)