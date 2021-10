Cemitério está sendo preparado para o Dia de Finados

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Estamos a poucos dias do Dia de Finados a data em que o Cemitério Municipal mais recebe visitantes em Alegrete.

Para isso, a administração do local mantém um mutirão de trabalho em todos os espaços do Cemitério. Carlos Romeiro informa que nove servidores estão realizando limpeza geral que inclui corte de grama, retirada de coroas e objetos velhos de túmulos e ossuários. Ele lembra que os plásticos do vasinhos de flores devem ser retirados, porque juntam água e são potencial local de colocação de ovos de mosquito que transmite a dengue.

Desemprego cai para 13,2% no trimestre, aponta IBGE

“Tudo está sendo preparado, inclusive o local das bancas onde vão ser vendidas as flores que serão colocadas nos túmulos”.

Como ainda não foi liberado o uso de máscara é importante que as pessoas não esqueçam de usá-las quando forem ao Cemitério no Dia de Finados, quando o movimento de visitas sempre é muito grande.

Homem de 21 anos é preso por tráfico de drogas no bairro Rui Ramos

A expectativa e que mais de três mil pessoas passem pelo local a partir do próximo domingo dia 31 até o dia 2 de novembro.