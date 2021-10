Revista britânica elege o melhor restaurante do Brasil: saiba qual é e confira os preços dos pratos principais

Para a maioria das pessoas, o alimento não é apenas uma fonte de sobrevivência, mas, também, uma fonte de prazer. Dessa forma, comer os pratos prediletos, como aquela comida na casa da vó, aquele churrasco de domingo, tornam-se recorrentes. Isso também inclui frequentar os restaurantes favoritos.

E por falar em restaurante, você sabe qual é o melhor restaurante do Brasil? Não, ele não pertence aos chefs Fogaça, Paola ou Jaccquin – conhecidos pelo programa Marterchef da Bandeirantes. O melhor restaurante do país se chama “A Casa do Porco” e é comandado pelo casal de chefs Janaína e Jefferson Rueda. Ele está localizado na região central de São Paulo.

Você deve estar pensando que ele deve ser o “olho do cara”. Mas, mesmo ocupando o posto de melhor restaurante do Brasil e ser o único brasileiro na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo, A Casa do Porco não possui preços exorbitantes.

Segundo a lista “World’s 50 Best Restaurants” da revista britânica Restaurant – considerada o “Oscar da gastronomia – o restaurante de Janaína e Jefferson ficou em 17° lugar entre os melhores do planeta. O anúncio aconteceu na cidade de Antuérpia, na Bélgica, no dia 5 de outubro. Mas, afinal, quanto custa comer no A Casa do Porco? Como mencionado anteriormente, não são preços exagerados, mas, obviamente, não são tão em conta como uma hamburgueria, por exemplo.

O carro-chefe da casa custa R$ 69 por pessoa (sem o serviço). O prato inclui porco caipira assado entre 6 e 8 horas e vem acompanhado de couve, farofa de cebola, tartar de banana e tutu de feijão. Além dele, tem um prato que leva bife à milanesa, sushi de papada, arroz branco, salada, rabanete fermentado e coalhada (R$ 76). Já se você não come carne, há uma versão vegetariana, pelo mesmo valor, que traz arroz branco, bolinhos cremosos de mandioca com molho de tomate, virado de abobrinha com ovo, cogumelo na brasa e salada.

Além disso, existe a possibilidade de você ter uma experiência mais completa. O menu-degustação permite provar 21 pratos, incluindo entradas, pratos principais e sobremesas, servidos em porções menores. O preço é de R$ 165 por pessoa (bebidas e serviços cobrados separadamente). Vale ressaltar que as bebidas podem deixar a experiência mais salgada. Ainda assim, se compararmos os preços de A Casa do Porco com os de Noma, na Dinamarca – primeiro colocado no 50 Best, há uma grande diferença. Para vocês terem ideia, o menu-degustação desse restaurante europeu custa R$ 2.400.

João Baptista Favero Marques