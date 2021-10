Homens se desentendem e discussão acaba em violência física

Share on Email

Conforme registro da vítima, na Delegacia de Polícia, o fato ocorreu na localidade do PaiPasso – cerca de 12Km da cidade, no final de semana. Os dois indivíduos estavam conversando e, por motivo fútil iniciaram uma discussão, por conta do empréstimo de um material de trabalho.

Homens entram em luta corporal em via pública e BM intervém com tiros anti-motim

O acusado teria desferido um tapa no rosto da vítima que atingiu o olho direito. Por esse motivo, o trabalhador rural decidiu procurar a Delegacia de Polícia para registro em razão da agressão. Ambos residem no interior do Município.