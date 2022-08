Cemitério tem videomonitoramento, mas furtos ainda acontecem

Na sexta-feira, o PAT falou com um familiar que teve a floreira do jazigo de um ente querido retirado do local, ou seja, foi furtado. A pessoa ao falar com a reportagem acrescentou que alguns furtos estão acontecendo com relativa frequência. Ao procurar a Secretaria de Infraestrutura, foi aconselhada a registrar Boletim de Ocorrência, para que fosse verificado no Sistema de Videomonitoramento se a pessoa poderia ser identificada quando do ato de retirar a floreira do jazigo.

Com novas vagas em junho, Alegrete cria 221 empregos no 1º semestre

“Pagamos um valor para que nossos ente queridos fiquem ali, é um desrespeito isso. Ter retirado o que colocamos com tanto carinho e amor. Isso tem ocorrido com uma relativa assiduidade” – comentou.

A dor do familiar é muito compreensível pelo fato de cuidar e ser alvo de ações condenáveis como esta, mas estamos fazendo o possível para identificar os autores e, desta forma, responsabilizá-los – disse o administrador do cemitério Carlos Romeiro, ao ser contatado pelo PAT.

Em alguns períodos já foram registradas ocorrências em decorrência de vandalismo e furto no Cemitério público Municipal, entretanto, Romeiro pontuou que há cerca de seis a oito meses a situação está bem mais controlada e estão trabalhando para evitar esses crimes.

Ele acrescentou que está com dois funcionários a menos em razão de problemas sérios de saúde, mesmo assim, a equipe busca manter o espaço organizado e limpo. Explicou que, na próxima semana será realizado um mutirão para que sejam retirados todos os possíveis focos de dengue, em razão das chuvas, além disso, também já iniciaram o trabalho para a limpeza e organização em decorrência dos Dia dos Pais.

O administrador lamentou o episódio e pontuou que o sistema de videomonitoramento deverá auxiliar nestas ocorrências, além disso, há um guarda no local.