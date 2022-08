Honras militares na despedida do Capitão Nabor

Familiares, amigos e militares, acompanharam a cerimônia fúnebre ao Capitão Nabor Emiliano.

O sepultamento ocorreu na tarde de ontem(6), e o ex- militar recebeu homenagens que emocionou a todos. No enterro, a continência, salva de tiros pela guarda fúnebre e o caixão coberto com a bandeira do Brasil que foi levado para o interior do Cemitério por amigos e familiares.

Capitão Nabor Ribeiro Emiliano, faleceu aos seus 101 anos e sempre foi um apaixonado pelo Exército Brasileiro.

Capitão Nabor falava que o Exército era a sua segunda família, onde ele encaminhou para a vida os seus seis filhos, netos, bisnetos e tataranetos. E, por 30 anos serviu a Pátria onde foi adido militar, em Alegrete, em outras unidades militares.

Enquanto foi possível, sempre que tinha qualquer solenidade no quartel ele fazia questão de estar presente, tal a gratidão que tinha pelo Exército Brasileiro que chamava de guardião da soberania da Pátria.

O Capitão Nabor estava internado no HGUA desde a última terça-feira e faleceu de causas naturais em decorrência da idade.