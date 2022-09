Censo do IBGE transcorre bem, a maior dificuldade é nas moradias do centro de Alegrete

Share on Email

O censo do IBGE 2022 que vai mostrar a população e vários aspectos de nossa gente está em pleno andamento em Alegrete.

Dos 70 rescenceadores iniciais alguns não estão na atividade, conforme MiIena Vargas da Unidade do IBGE em Alegrete. Mas grande parte da cidade já teve visita deles. Tudo é feito de forma eletrônica e os dados repassados para a central que vai compilando.

A maior dificuldade é dos que vão atuar no interior, mas como a cidade está indo bem poderá haver um remanejamento disse a coordenadora.

O centro é outro local que, por exemplo de anos anteriores, os rescenceadores tem dificuldades de serem recebidos. A população tem que entender que o Censo é a forma de se conhecer cada detalhe do Brasil para que todas as políticas públicas possam ser implementadas no país.