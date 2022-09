Bióloga alegretense é destaque em Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal

Recentemente a bióloga alegretense Simone Ribeiro Lucho esteve participando do XVIII Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal e I Congresso Ibero Latinoamericano de Biologia Vegetal.

O evento foi realizado de 6 a 9 de setembro, no Centro de Eventos da PUC em Porto Alegre. Cerca de 400 pessoas de 22 estados e o distrito federal, além de contar com palestrantes, pesquisadores, expositores e participantes de mais de 5 países, abrilhantaram o congresso de fisiologia e biologia vegetal.

Durante o congresso ocorreram palestras, mesas-redondas, minicursos e apresentação de trabalhos científicos, onde foram divulgados e discutidos excelentes trabalhos na área de Fisiologia Vegetal.

No total, o evento recebeu 289 trabalhos apresentados na modalidade pôster. Entre estes, foram selecionados 12 trabalhos destaques para a apresentação oral, onde a alegretense teve o seu trabalho de pesquisa “Como as proteínas quinases SnRK1/TOR/HXK trabalham para modular as vias de sinalização de açúcares em porta-enxertos do gênero Prunus?” selecionado.

O trabalho da alegretense que é radicada em Pelotas, diz respeito a três proteínas, consideradas sensores da disponibilidade de carbono e nutrientes. O trabalho fez parte do seu projeto de pós-doutorado desenvolvido no programa de pós-graduação em Fisiologia Vegetal da Universidade Federal de Pelotas, sob orientação do Prof. Dr. Valmor João Bianchi.

Cabe salientar que praticamente não existem trabalhos na literatura com esta abordagem, principalmente no que se refere a espécies frutíferas lenhosas. Entre os 12 trabalhos destaques, também estava um trabalho que foi orientado pelo Prof. Gustavo Maia Souza e coorientado por Simone intitulado “Quando bisbilhotar é bom: O efeito do Metil jasmonato como elicitor da comunicação de plantas de soja submetidas à seca” de autoria de Ludmilla Bezerra de Almeida, doutoranda do programa de pós-graduação em Fisiologia Vegetal. Este último, foi considerado um dos três melhores trabalhos científicos do Congresso.



Além dos trabalhos já citados, Simone também participou como co-orientadora de outros 6 trabalhos. 1) Efeito do Metil jasmonato na resposta ao estresse por seca e na comunicação entre plantas de soja de autoria de Lyana Pintos Ramos; 2) O alívio do sinal de estresse: O papel da Metil jasmonato para mitigar o estresse por seca em plantas vizinhas de soja de autoria de Luis Felipe Basso; 3) Efeitos do substrato na formação de raízes adventícias em estacas de oliveira cv. ‘Manzanilla’ de autoria de Lya Amaral Guedes; 4) Estacas de diferentes porções de ramos apresentam potencial de enraizamento diferenciado em oliveiras cv. ‘Koroneiki’ de autoria de Jonatan Egewarth; 5) Papel das fontes de carbono e do potencial osmótico para o crescimento e desenvolvimento in vitro de brotos do porta-enxerto de pessegueiro ‘Capdeboscq’ de autoria de Luiz Evandro da Silva e 6) Mutações nos principais resíduos de aminoácidos do gene SrUGT76G1 em Stevia rebaudiana levam a uma diminuição no conteúdo de Rebaudiosídeo-A de autoria de Alessa Roth da Silva.

Os trabalhos 1 e 2 receberam a orientação e supervisão do Prof. Dr. Gustavo Maia Souza, os trabalhos 3, 4 e 5 do Prof. Dr. Valmor Bianchi e o trabalho 6 da Profª Drª Eugenia Jacira Bolacel Braga, todos professores do Instituto de Biologia e do Programa de pós-graduação em Fisiologia Vegetal.

Dentro do congresso foi realizado o V Fórum de Fisiologia Vegetal, no qual promoveu uma importante discussão: A contribuição das mulheres para a ciência, bem como os desafios de gênero e as conquistas das mulheres no âmbito acadêmico.

Além do Fórum, também ocorreu uma mostra científica interativa chamada FisioPOP que buscou incentivar a popularização da ciência, através da promoção da interação entre estudantes de escolas da rede pública de Porto Alegre e acadêmicos de graduação e pós-graduação, com congressistas e cientistas de todo o mundo, que estava presentes no Congresso.

A biológa alegretense participou ativamente da FisioPOP através de 4 propostas previamente selecionadas pelo comitê organizador.

Fotos: Simone Ribeiro Lucho