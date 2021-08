Centelha da 84ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria 2021 chega a Alegrete

Os atos alusivos a Semana da Pátria iniciou com a chegada da 84ª corrida do Fogo Simbólico conduzida pela Liga de Defesa Nacional e atletas que trouxeram a centelha até o 6º RCB. A centelha permanece na unidade militar até a abertura oficial, do evento, em que o ato acontece no Monumento ao Expedicionário na Praça Getúlio Vargas.

O grupo Os Legendários, da Liga de Defesa Nacional, saiu de Porto Alegre, para a 84ª Corrida do Fogo Simbólico do Rio Grande do Sul. Em Alegrete, juntram-se atletas locais e da unidade militar.

Alegrete recebeu o símbolo patriótico, em ato que marca o início das comemorações alusivas à Semana da Pátria no município, que se encerra em 7 de setembro, Dia da Independência.

Na unidade Militar além do comandante, Tenente Coronel Fróes e demais militares, o prefeito Márcio Amaral, Vice- Jesse Trindade, Secretária de Educação Ângela Viero, vereador Moisés Fontoura representando o Legislativo.

No ato foi lembrado o 2º Sargento César dos Santos Raeder e Sebastião Leão Fialho Guedes – fisioterapeuta. Ambos vieram a óbito pela COVID-19. A família do fisioterapeuta acompanhou a solenidade.

HISTORIA

A corrida do Fogo Simbólico acontece tradicionalmente há 84 anos no Rio Grande do Sul. Em 2021, os temas nacional e regional foram mantidos iguais aos abordados em 2020. O tema nacional do evento é o Hino Nacional Brasileiro, e o tema regional é a participação dos gaúchos na 2° Guerra Mundial.

O grupo da Liga da Defesa Nacional, Eixo Norte, percorrerá 2,5 mil quilômetros entre os dias 16 e 20 de agosto levando a centelha do fogo simbólico para 30 municípios do Estado. Até o final da Semana da Pátria, o Fogo Simbólico permanecerá aceso em uma pira no quartel do 6º RCB.