Centenas de veículos invadem as ruas de Alegrete em carreata a São Cristóvão

Alegrete realiza mais uma tradicional Festa das Sementes de São Cristovão, que teve início no dia 20 e encerra no domingo(30). A celebração, conhecida por reunir centenas de motoristas, teve como ponto alto a expressiva carreata e a benção aos motoristas, demonstrando a importância da profissão e a devoção ao padroeiro dos motoristas, São Cristovão.

A missa de conclusão, realizada no dia 30, teve um significado especial. Conduzida pelo padre Irineu Neto Guedes Machado, foi realizada em frente ao Restaurante Prodócimo, prestando uma homenagem póstuma ao seu proprietário, Celso Prodócimo, que faleceu aos 61 anos em janeiro do ano passado. Celso Prodócimo foi responsável por liderar uma campanha de arrecadação e reforma da Paróquia Nossa Senhora da Conquistadora, localizada no bairro Santos Dumont, demonstrando seu compromisso com a comunidade e fé que norteava sua vida.

Após a missa, por volta das 10h, teve início a carreata, que percorreu as principais ruas centrais de Alegrete. A grandiosa carreata contou com a participação de centenas de motoristas, incluindo caminhoneiros, motoristas de carros e ônibus. O som dos motores e o eco das buzinas ecoaram pelas ruas da cidade, anunciando a passagem dos veículos aos moradores, e muitos saíram em frente as suas casas para prestigiar o evento.

A celebração tem um significado especial para os motoristas e suas famílias, que se reúnem para expressar fé e gratidão a São Cristovão, o padroeiro dos motoristas. A profissão de motorista é essencial para a economia do país, e durante a carreata, foi possível observar o semblante de felicidade e o reconhecimento da grandiosidade dessa ocupação, que muitas vezes exige longas horas na estrada, distante dos entes queridos.

Durante a carreata, também houve homenagens aos motoristas que já partiram, mas que dedicaram suas vidas à profissão e fizeram dos caminhões sua segunda casa, garantindo para o sustento de suas famílias.

A carreata concluiu na Paróquia Nossa Senhora da Conquistadora, situada na Avenida República Riograndense, no Bairro Santos Dumont. Ali, foi realizada a tradicional benção aos veículos e aos motoristas presentes, uma demonstração de proteção aos motoristas e seus meios de transporte. A Guarda Municipal, mais uma vez, acompanhou a carreata.