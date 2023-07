WhatsApp cria forma de enviar vídeos simultaneamente com áudios

Share on Email

Na manhã da última quinta-feira(27), o Whats App anunciou em suas redes oficiais, o lançamento da mais nova função do aplicativo. A possibilidade de gravar e compartilhar vídeos instantâneos semelhantemente ao envio rápido de áudios.

O recurso estará presente na parte do chat de envio de áudios. Segurando sairá só o registro de voz, mas tocando irá abrir a parte em que é possível fazer os vídeos instantâneos, misturando as funções áudios e vídeos.

Após, o aparelho começará a gravar o vídeo e é possível cancelá-lo deslizando para a esquerda. A novidade vem para solucionar algumas dificuldades de comunicação do aplicativo. O funcionamento da nova ferramenta será atualizada no começo do mês de agosto.

Fotos: reprodução