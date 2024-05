Centro Cultural já foi a Praça da Cadeia, local do primeiro presídio da cidade; a curiosidade está no Livro Alegrete Antigo

A história de Alegrete Antigo em Fotos, no livro do fortógrafo Décio Marini, além de fazer com que as pessoas passeiem através da história em fotos com mais de um século, permite saberem um pouquinho de cada prédio desde o início do Município.

Uma curiosidade do livro é sobre a atual Praça Oswaldo Aranha. Em pesquisa com historiadores locais, Décio descobriu que ali foi a Praça da Cadeia, local do primeiro presídio da cidade. Depois foi chamada de Praça da Emancipação em homengem a abolição da escravatura e, posteriomente, Praça 14 de julho.

A praça Oswaldo Aranha que tem o busto do embaixador brasileiro na ONU é conhecida pela imponente obra inaugurada em 1977 e, que até hoje chama atenção por sua arquitetura. O Centro Cultural Adão Hortiz Houaeyk, cujo nome é em homenagem ao ex prefeito de Alegrete foi idealizado pelo artista plástico Paulo Schmidt Houayek, filho do ex prefeito. O formato da obra simboliza uma taça depejando cultura para no Município.

O largo do Centro Cultural foi palco de um dos maiores fetivais de dança ao ar livre do Estado- o Dança Alegre Alegrete, entre outros grandes eventos artísticos e culturais. E no palco do CC acontecem aprensentações de escolas, artistas locais e uma infinidades de eventos da cidade