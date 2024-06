Congresso Povo de Terreiro vai resgatar a ancestralidade da religião e seus orixás

Nos dias 21 e 22 de junho, a Escola Demétrio Ribeiro será palco do 1º Congresso do Povo de Terrero. Atividade tem como principal intuito valorizar e contar as raízes do povo e seu orixás que guiam a ancestralidade da religião.

Na sexta-feira (21), o evento começa a partir das 8h com a abertura. Logo após, ocorre a bacia ancestral in memória do Babá Airton Exu. Na sequência, o Babá Phil Alimentos irá relatar os principais alimentos que cercam a categoria. No período da tarde, às 14h, o tema abordado será a questão de política e relações públicas.

No sábado (22), será realizado uma nova abertura e uma apresentação com todos os temas que serão abordados durante o dia. Abrindo os trabalhos, a palestra ” musicalidade e rítimos” que será ministrada com Wagner de xango. No período da tarde, a tradicional Bacia de Ancestral com o Noé Oxum e fechando as atividades, a apresentação do projeto Afoye e Ya Mesan.