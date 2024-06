Corsan conclui instalação de novo sistema de coleta e distribuição de esgoto no centro

As obras, iniciadas em abril, envolveram a substituição de cerca de 300 metros de rede de esgoto, com realocação das tubulações.

A rede anterior, com mais de 97 anos, estava localizada dentro das residências entre as ruas Vasco Alves, Doutor Quintana, Barão do Cerro Largo, Nossa Senhora do Carmo e General Sampaio. Com a nova instalação, as redes foram posicionadas externamente às casas, o que facilita o acesso para intervenções e reparos.

Na rua General Sampaio, durante a última semana, ocorreu a setorização da rede e a instalação de um sistema de bombeamento e distribuição (booster) para transportar o esgoto da Rua Barão do Cerro Largo até a estação de tratamento mais próxima.

Este investimento está alinhado com o Plano de Melhorias da Corsan na região da Fronteira Oeste e Pampa, visando resolver e reduzir problemas, promover melhorias e implementar novos projetos de desenvolvimento urbano, social e ambiental.