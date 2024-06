Share on Email

São cinco unidades escolares designadas para sediar o processo seletivo. Disputando 194 cargos na administração municipal, os concurseiros enfrentaram um dia que começou cedo e envolveu uma série de procedimentos logísticos e regulamentos rigorosos.

Por volta das 9 h, os primeiros candidatos já começavam a deixar os locais de prova da primeira etapa, distribuídos entre as escolas Instituto Oswaldo Aranha, Urcamp, Unipampa, Demétrio Ribeiro e Emílio Zuñeda. Na Escola Demétrio Ribeiro, um grupo considerável de candidatos já aguardava do lado de fora, discutindo suas impressões sobre a prova e compartilhando experiências.

Raul Fagundes, 22 anos e funcionário da Prefeitura de Alegrete, comentou que se preparou adequadamente para o concurso e avaliou o nível da prova como satisfatório. “Eu estudei, achei bem tranquila a parte de português e informática. Espero ter conseguido uma boa nota e passado nesta etapa”, afirmou Raul.

Vinícius Arrussul, 22 anos e residente do bairro Vila Nova, concordou que a prova estava bem elaborada e observou que algumas questões eram específicas para quem conhece bem a cidade. “Teve uma pergunta sobre o rio que passa por Alegrete, o que é fácil para nós, alegretenses, mas pode confundir quem vem de fora”, explicou Vinícius.

Rinaldo Marçal Arrussul, pai de Vinícius e com 57 anos, destacou que mesmo para ele, que já tem experiência de vida, prestar um concurso público municipal continua sendo um desafio. “A gente tem que estar sempre estudando. Meu filho veio fazer a prova e eu vim acompanhá-lo. Teve algumas coisas que eu ainda lembrava. Valeu a tentativa”, brincou Rinaldo.

No Colégio Emílio Zuñeda, um número menor de candidatos aguardava pacientemente do lado de fora, enquanto o primeiro turno da prova seguia seu curso. Cerca de 430 pessoas prestaram o concurso na Escola da Cidade Alta, segundo informações dos coordenadores da empresa Legalle, responsável pela organização do concurso.

Os coordenadores enfatizaram que as duas primeiras etapas transcorreram sem incidentes significativos, mas ressaltaram a importância de os candidatos lerem o edital atentamente. Questões como a exigência de documento de identidade original, sem versões digitais, e o uso exclusivo de caneta preta foram reforçadas como requisitos obrigatórios.

Na segunda etapa da prova, os portões abriram às 11h15 e fecharam às 11h45, com a aplicação dos testes iniciando pontualmente ao meio-dia. A rigidez nos horários foi uma das medidas adotadas para assegurar a igualdade de condições a todos os participantes.

Este domingo marcou não apenas um desafio pessoal para os milhares de candidatos, mas também um evento de relevância para a cidade, que observou de perto a mobilização em torno das oportunidades de emprego público oferecidas pela administração municipal.