Procon recebe técnicos da Corsan/Aegea para discutir melhorias no Município

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo em conjunto com o PROCON de Alegrete e os técnicos da Companhia de Saneamento Corsan/Aegea, realizaram uma reunião para discutir melhorias em alguns segmentos do Município.

Durante a reunião, foram esclarecidas diversas questões de grande interesse para os consumidores, como a troca de hidrômetros, reparcelamento das ferramentas, investimentos no município, ajustes nos vencimentos das faturas e a atual falta de sistema devido aos alagamentos em Porto Alegre e região. Os técnicos explicaram que os serviços estão temporariamente inoperantes por conta dessas inundações.

Estiveram presentes neste encontro, o diretor do PROCON Geferson Maidana Cambraia, os estagiários de direito do órgão, Douglas da Rosa e Vitória do Prado e os técnicos da companhia, Roberta da Fontoura, Karine Biachin, Janaina Fernandes e Rayssa Dias.