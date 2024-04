Centro Cultural requer manutenção urgente, aponta vereador

O vereador Anilton Oliveira esteve, mais uma vez, no Centro Cultural Adão Hortiz Houaeiky neste mês de março. Ele foi verificar as instalações do prédio que deveria ter condições de abrigar a cultura alegretense e atesta que o cenário continua sendo nada animador, como foi registrada em sua outra visita com a assessoria em 2023.

-Sobrevivendo com os esforços de poucos servidores, nosso querido CC, o grande palco da cultura, está abandonado, observou o vereador.

-Há 4 anos estamos propondo alterações no orçamento, por meio de emendas propositivas, para que o local tenha o devido cuidado e, até agora, nada foi feito. O Poder Executivo não executou o que a Câmara aprovou, cita Anilton Oliveira.

Ele lembra novamente, a confirmação de as coisas em Alegrete, “ultimamente, só acontecem graças às emendas parlamentares de deputados. Não há políticas públicas em nenhuma área, muito menos na educação, na cultura e no esporte”, ponderou o Veredaor.

O Secretário de Educação e Cultura, Esporte e Lazer, Rui Medeiros, informa que receberam uma emenda parlamentar para esta finalidade no valor de R$ 100.000, articulada por Paulo Berquo junto ao Deputado Henrique Fontana. Infroma que está sendo encaminhado um Projeto de Lei à Câmara para efetuar abertura de crédito e encaminhar. O restante do valor será arcado pela Secretaria de Educação,Cultura, Esporte e Lazer, cita o Secretário.