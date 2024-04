Brick da Praça sofre remodelação e já tem data para primeira edição em 2024

Na manhã da última terça-feira (26), ocorreu no Centro Cultural, a reunião com os expositores e brickeiros de Alegrete. O objetivo foi informar as novas medidas que a organização do Brick da Praça está impondo sobre diversas questões relacionados a realização do evento na Praça Getúlio Vargas.

A primeira edição desse ano, ocorrerá no dia 13 de abril. Os expositores tem até o dia 5 do mesmo mês, para renovar seus espaços já antes adquiridos, lembrando que quem já fazia parte do Brick, terá preferência no processo de recadastramento do evento.

Outra decisão bem importante, foi que as empresas que possuem sede física em Alegrete, não poderão expor seus produtos no espaço do Brick. Produtos industrializados também não poderão ser comercializados, a ideia é expor os produtos da terra ou que remetam alguma imagem do Município, além disso, varais, cordas e outros acessórios não serão permitidos na montagem da estrutura do espaço, sempre visando não prejudicar o meio ambiente.

Foi informado aos expositores que não será disponibilizado ponto de luz nos espaços (situação que será analisada com departamentos técnicos responsáveis). Em ⁠em caso de intempéries, até quinta a noite será confirmada ou não a realização do evento.

O evento teve início em 2018, como uma alternativa de lazer atrativa para os alegretenses. Além de oferecer uma diversidade de opções para presentes e lembranças, o Brick se consolidou como um ponto de encontro para a comunidade, promovendo momentos de interação e valorização do artesanato local.