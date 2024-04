Comunidade do bairro Santo Antônio manteve a tradição da Festa de Páscoa

O presidente do Bairro Santo Antônio, Belo Toledo, em parceria com sua diretoria, promoveu com sucesso a tradicional Festa de Páscoa na Pracinha do bairro. O evento, realizado no último sábado, atraiu um grande número de famílias da comunidade, que desfrutaram de diversas atividades e iguarias em clima festivo.

A festividade contou com uma variedade de opções gastronômicas, incluindo cachorro-quente, refrigerantes, picolés e doces, que foram muito apreciados pelos presentes. Além disso, a atmosfera foi animada por músicas de qualidade, proporcionando momentos de diversão e descontração para todos os participantes.

Um dos pontos altos da festa foi a presença ilustre do Coelhinho da Páscoa, que encantou crianças e adultos, distribuindo sorrisos e alegria por todo o local. Sua participação especial trouxe ainda mais magia ao evento, tornando-o inesquecível para os presentes.

É importante ressaltar que o sucesso da Festa de Páscoa no bairro, foi possível graças ao apoio da comunidade, amigos e parceiros, que colaboraram de diversas formas para a realização deste evento tão especial. A união e o empenho de todos demonstram o espírito de solidariedade e cooperação que permeia a região, fortalecendo os laços entre os moradores e promovendo momentos de integração e felicidade para toda a comunidade.