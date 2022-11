Centro de Diagnostico por Imagem da Santa Casa: exames precisos e humanizados 

Share on Email

Com uma média mensal de 5.700 exames realizados, o Centro de Diagnóstico por Imagens Raul Englert chega ao sesquicentenário da Santa Casa inovando em atendimento e serviços tecnológicos, prestando diversos tipos de exames, como raio X, tomografia computadorizada, ecografia dopller a cores, mamografia, endoscopia digestiva, colonoscopia, ressonância magnética e eletrocardiograma.

O nome dado ao Centro muito se deve a incansável luta de Raul Englert pela saúde financeira e administrativa do hospital.

Nesse ano, a Santa Casa, com a ajuda de emendas parlamentares e de campanha da comunidade, adquiriu um novo equipamento de tomografia de 16 canais, proporcionando melhor qualidade nas imagens, o que facilita a interpretação dos radiologistas, não sendo mais necessário que as pessoas se desloquem para outras cidades para fazerem exames de qualidade. Dentre os exames que estão sendo possíveis serem realizados após a aquisição do equipamento, tem destaque a angio tomografia.

Inaugurado em 2010, este é um centro de referência na Fronteira Oeste, e conta com uma equipe qualificada, composta por 4 radiologistas, 2 colonoscopistas, 3 endoscopistas, além de 6 recepcionistas, 4 estagiários, 6 digitadores, 1 enfermeiro, 8 técnicos de enfermagem e26 técnicos de radiologia., que representam uma força de trabalho voltada a um atendimento mais humanizado, em instalações adequadas para os usuários. O serviço de eletrocardiograma é feito pela empresa de Telemedicina ITMS.

O Centro de Diagnóstico dispõe de um link onde podem acessar os resultados dos exames, o que traz mais comodidade aos usuários e médicos.