Centro de Equoterapia, parado desde março, realiza evento para se manter

A pandemia atinge todos os setores e alguns realmente não tem como sobreviver, porque têm dificuldade para fazer eventos.

Um que parou desde março foi o serviço de equoterapia de Alegrete CEAL, que atendia no 6º RCB crianças e jovens que tinham nesta prática um auxílio a mais no tratamento.

A presidente do CEAL, Marisa Baldisera, diz que mesmo não estando atendendo os 22 cadastrados no serviço, precisam manter os cavalos e técnicos.

E para conseguir recursos vão fazer, neste fim de semana (16), um risoto com salada para vender. A forma de entrega será no sistema drive thru na Capela São José.

Temos 9 cavalos e as técnicas que devem ser mantidas e enfrentamos dificuldades para manter o serviço. Esperamos que a comunidade colabore, pois em todo esses anos é a primeira vez que o serviço parou, diz Marisa Baldissera.

Todas as fotos são de arquivo, por esse motivo, não estão de máscara.