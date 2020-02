Troco Solidário também vai beneficiar a Equoterapia em Alegrete

O Troco Solidário já entra no oitavo ano em Alegrete auxiliando instituições que precisam desta ajuda para manter vários serviços, como a Santa Casa de Caridade.

O idealizador desta campanha é o vereador Rui Pinto que fala com orgulho que as empresas daqui e, também de Manoel Viana, abraçam esta ideia que faz a diferença. A APAE também se beneficia do Troco Solidario.

O trabalho vem dando tão certo que o vereador resolveu buscar empresas para ajudar a Equoterapia, serviço realizado no 6° RCB, fundamental às pessoas com alguma deficiência.

A Pop Center papelaria e informática aderiu à campanha Troco Solidário e, agora também, passa a receber as moedas que vãos ser doadas ao serviço de Equoterapia.

Rudi Pinto diz que o TS já esta incorporado na cidade e só para Santa Casa conseguem entregar, por ano, mais de 150 mil reais – valor revertido em compra de materiais e outros. É uma rede que se consolida e ajuda de forma efetiva estas entidades aqui em Alegrete, destaca o Vereador.

O modelo que vem dando certo aqui no Município foi levado, de acordo com o vereador, para a cidade de Ivoti.

Vera Soares Pedroso