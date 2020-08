Com 320 focos de mosquito aedes aegypty, Alegrete não registrou casos de Dengue, Zika e Chikungunya

Compartilhe









37 Shares

A Vigilância em Saúde Ambiental (Controle de Vetores) da Prefeitura de Alegrete, mantém seu trabalho de conscientização e educação ambiental à população alegretense através de manejo em pontos críticos de nossa cidade. O número de focos do mosquito Aedes mantém-se de forma controlada (320 ao total) graças à ajuda de todos e ao incansável trabalho dos agentes da Secretaria de Saúde. Contando sempre com o apoio da população, que deve manter-se engajada cuidando dos seus pátios e eliminando todo e qualquer criadouro do mosquito.

Leia Mais: Com mais de 300 focos do aedes aegypti, equipe de controle de vetores pede conscientização da comunidade

O Cemitério Municipal recebeu a colocação de 30 placas de proibição e alerta para que as pessoas visitantes não deixem, nenhum recipiente com água no interior do próprio, ficando sujeitas à multa.

Leia Mais:Saúde fecha o ano com mais de 700 focos de larvas do mosquito que transmite a dengue

A secretária de Saúde observou que isso tudo será monitorado pelos fiscais sanitários e a importância de manter esses locais limpos e longe do perigo de proliferação de larvas do Aedes Aegypti. Salienta ainda a secretária que Alegrete não possui nenhum caso de doença (Dengue, Zica e Chikungunya) transmitida pelo Aedes Aegypti e disse esperar que permaneçamos assim, sempre com a ajuda de todos.

DPCOM